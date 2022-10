Ucciso uomo nel Foggiano, era padre killer figlio boss

(ANSA) - ORTA NOVA, 03 OTT - Un uomo di circa 50 anni è stato ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco in un agguato avvenuto per strada, in via Salvo D'Acquisto. Si tratta di Gerardo Lorenzo Tammaro, padre di Mirko Tammaro il giovane di 26enne reo confesso dell'omicidio di Andrea Gaeta 20 anni (figlio di un presunto boss locale) ucciso la notte tra il 3 e il 4 settembre scorso per motivi legati ad una contesa per una ragazza. Fu l'uomo a convincere il figlio a costituirsi. (ANSA).