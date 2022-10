Calcio: Bari trascinato da superCheddira asfalta il Brescia 6-2

(ANSA) - BARI, 01 OTT - Bari devastante al San Nicola, con quasi 24mila spettatori, contro l'ex capolista Brescia: il successo con il tennistico 6 a 2 consente ad Antenucci e compagni di conquistare la vetta della classifica di B, in condominio con la Reggina. L'undici di Michele Mignani ha surclassato i lombardi grazie ad una gara di grande intensità, equilibrio e cinismo in fase di finalizzazione. Il primo gol è arrivato all'8' con una girata di testa di Folorunsho mentre il raddoppio (al 27') è firmato dal beniamino di casa Bellomo, che ha bucato la porta di Lezzerini sul primo palo, liberato da una sponda di Cheddira. A due minuti dalla fine del primo tempo il terzo timbro è di Cheddira, vero trascinatore, con una girata di testa su cross di Dorval. Nella ripresa la musica non è cambiata, il Bari ha continuato a premere con ordine, trovando anche il poker sempre con il bomber italo-marocchino, che ha battuto il portiere bresciano grazie a un pallonetto al 10' (settimo gol in campionato, dodicesimo stagionale, e sesta partita di fila a segno). Poi il Bari ha dilagato con le reti di Antenucci (23' st) su punizione (deviata) e di Scheidler (32'st). Brescia in gol nel finale con Olzer (42'st) e Morea (46'st). (ANSA).