Lecce: Baroni, con la Cremonese non dobbiamo sbagliare nulla

(ANSA) - LECCE, 01 OTT - Inseguire la prima vittoria casalinga in una sfida di fondamentale importanza contro una diretta concorrente in chiave salvezza. Dopo aver sbancato l'Arechi di Salerno, il Lecce di Marco Baroni insegue il successo, il primo stagionale, tra le mura amiche contro la Cremonese, ancora alla ricerca del primo successo.

"Non esiste una formula vincente - ammette Baroni -, col Monza abbiamo fatto una partita straordinaria eppure la vittoria è arrivata solo a Salerno. Dobbiamo proseguire su questa strada, ci siamo allenati molto. Le difficoltà derivano dalla Cremonese, una squadra forte con giocatori forti. Sino ad oggi avrebbe potuto raccogliere di più e ha messo in difficoltà tutti, ma sappiamo cosa fare. Il pubblico, poi, è uno stimolo a fare ancora meglio: per noi è una specie di linfa".

Su come affrontare la gara Baroni ammette che "la Cremonese è una squadra particolarmente aggressiva, con giocatori che hanno velocità e gamba. Ci sarà da correre tanto e non dobbiamo avere pause: attenzione, dedizione e concentrazione per tutta la gara". Un dubbio nel reparto avanzato, con Cessay e Colombo che si contendono una maglia: "Sto valutando - dichiara Baroni -.

Colombo è tornato carico dagli impegni con l'U.21, Cessay ha fatto un po' di lavoro differenziato ma ha recuperato. Valuterò la situazione, ma stanno bene entrambi". (ANSA).