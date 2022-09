Elezioni: Emiliano, da Pd Puglia miglior risultato al Sud

(ANSA) - BARI, 26 SET - "Il Pd pugliese con il 16,82% registra il miglior risultato tra tutte le regioni del Sud Italia e questo vale anche per il risultato di coalizione del centrosinistra". Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Il fatto che sia comunque sotto la media nazionale -spiega - è una costante di tutte le elezioni politiche (2008, 2013, 2018), con la differenza che in questa tornata elettorale il Pd in Puglia cresce del 3,14% rispetto alla precedente. Nei collegi pugliesi il Pd migliora il risultato del 2018 e, tra le città dove si registra una maggiore crescita, ci sono Lecce con il 21,71% (2,5% più del dato nazionale, 4,94% in più del dato 2018) e Bari città che raggiunge il 19,33%". (ANSA).