Clima: a Bari in 500 in corteo per 'Friday for future'

(ANSA) - BARI, 23 SET - Sono circa 500, secondo gli organizzatori, le persone che stanno partecipando a Bari al 'Friday for future', la manifestazione per difendere l'ambiente.

Sono in prevalenza studenti arrivati nel capoluogo da ogni provincia della Puglia. "Pagherete caro, pagherete tutto", è uno degli slogan urlati durante il corteo partito da piazza Cesare Battisti per raggiungere il parco Rossani dov'era stata promossa la giornata dell'arte. A Conversano, nell'anfiteatro comunale, è stato organizzato un sit-in.

"Tentano di aprire inceneritori a Bari e riattivare centrali a carbone a Brindisi", spiegano i manifestanti. "Nelle scuole - proseguono - i presidi pretendono un abbassamento delle temperature nelle classi per tutelare gli interessi della grande finanza e delle multinazionali che inquinano. Non è colpevolizzando l'individuo che si risolve il problema del riscaldamento globale, ma organizzandosi e lottando collettivamente contro questo modello economico e produttivo".

(ANSA).