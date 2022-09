Fa esplodere petardo, 8 anni di Daspo a un tifoso del Taranto

(ANSA) - POTENZA, 15 SET - In passato destinatario di altri due Daspo, il divieto di assistere a manifestazioni sportive, della durata di tre e cinque anni, un tifoso del Taranto ne ha ricevuto un altro, di otto anni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Potenza, Antonino Romeo, in seguito alla proposta della Digos del capoluogo lucano che ha condotto le indagini sulla gara del 24 aprile scorso Picerno-Taranto (serie C, girone C).

In particolare, grazie all'ausilio delle telecamere dello stadio Curcio di Picerno, gli agenti della Questura potentina hanno accertato che il tifoso tarantino "ha fatto esplodere un grosso petardo all'interno del settore 'ospiti', creando - è scritto in un comunicato diffuso dalla Polizia - pericolo per l'incolumità degli spettatori". (ANSA).