Giornata al mare per disabili con carabinieri e Asl Bari

(ANSA) - BARI, 05 SET - Hanno dai 30 ai 70 anni e sono affetti patologie ad alta complessità, Sla e tetraparesi spastica i pazienti che questa mattina hanno potuto godersi alcune ore a poche decine di metri dal mare, a Bari, all'interno del 'Lido del Carabiniere' di Torre a Mare. Sole, vento e mare per Vito, Paolo, Pasquale, Antonio, Gaetano, Anna e Angela, i pazienti che hanno partecipato all'evento dedicato alle persone con disabilità promosso dall'Asl di Bari per la cura del benessere psicofisico.

Al loro fianco i familiari, gli operatori sanitari della Asl Bari e i volontari dell' associazione 'ConSLAncio Onlus' con il coordinamento e supporto dell'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal vicecomandante della legione Carabinieri "Puglia", colonnello Domenico Ruscigno, dal direttore dell' organismo di supporto logistico, colonnello Saverio Lombardi e dal gestore del lido, maresciallo capo Daniela Stanco. "Stiamo promuovendo bellissime giornate come questa - ha detto il Direttore generale ASL Bari Antonio Sanguedolce - perché hanno un inestimabile valore, sia per il benessere psicofisico delle persone con disabilità, sia per la forte funzione sociale che questi momenti rivestono". "L'obiettivo - aggiunge - è permettere ai pazienti di stare bene e a proprio agio rimuovendo ostacoli che, altrimenti, sembrerebbero insuperabili: fa bene a loro, perché vivono momenti veramente particolari, e serve anche alla Asl per migliorare, immaginando di dare continuità e spazi adeguati a questo tipo di iniziative". (ANSA).