Salute: Coldiretti Puglia, a luglio fino a +22% mortalità

(ANSA) - BARI, 01 SET - A luglio in tutte le province pugliesi si è registrato un aumento della mortalità rispetto allo stesso mese del 2021, con un picco del 22% in più a Brindisi e il 16% in più a Bari (+15% a Taranto, +10% a Lecce, +5% a Foggia), "anche a causa delle ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate 2022". Lo rileva Coldiretti Puglia, sulla base di dati Istat, annunciando "il primo box salva vita fai da te per avere in diretta il 'tagliando salute' su pressione, invecchiamento, stato di forma e stress, parametri legati alle abitudini quotidiane a partire da quelle a tavola".

La 'capsula medica' di cui parla Coldiretti, realizzata su progetto del Politecnico di Milano, "permette all'utente, in totale privacy e sicurezza, di effettuare una serie di esami sullo stato di forma e benessere della persona, in uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati, tutto automatizzato senza interventi esterni". Completati i test, viene consegnato un report con i risultati, dotato anche di 'Qr code' che consente di accedere al cloud di Capsula, dove si possono ottenere informazioni più dettagliate e suggerimenti. "L'attenzione a comportamenti idonei e all'alimentazione e l'attività di prevenzione - spiega Angelo Marseglia, presidente dell'associazione pensionati di Coldiretti Puglia - sono particolarmente importanti nei soggetti a rischio come i 130mila anziani over 80 anni presenti in Puglia". (ANSA).