Marina Militare: nave Amerigo Vespucci arrivata in Puglia

(ANSA) - MANFREDONIA, 31 AGO - "Non si tratta di una nave ma di una vera propria città dove il lavoro di squadra è fondamentale". Ne è convinto Massimiliano Siragusa Capitano di Vascello dell'Amerigo Vespucci, la nave della Marina Militare Italiana approdata questa mattina al porto di Manfredonia (Foggia).

"Oggi - afferma il comandante - a bordo siamo 391 militari; la grande maggioranza è composta da equipaggio fisso ed è grazie all'amore, alla passione di ognuno di loro che questa nave dopo 91 anni è ancora bella ed estremamente funzionale in tutte le sue parti". Poi il comandante ricorda che "durante il periodo estivo quando navighiamo mediamente 5 o 6 mesi all'anno si imbarcano anche gli allievi (143 militari) e lo staff dell'Accademia navale. Ci vuole grande passione per navigare qui". L'Amerigo Vespucci è attraccata a Manfredonia nel giorno dei festeggiamenti della Santa Patrona.

"Manfredonia - dice il sindaco Gianni Rotice - guarda il mare come tutto: come economia, come ricchezza ma anche e soprattutto cultura". "Avere l'Amerigo Vespucci attraccata nel nostro porto nel giorno della festa patronale significa valorizzare il nostro territorio. In serata la Vespucci - conclude Rotice - sarà in rada con i colori del tricolore e potrà essere ammirata da tutta la città" (ANSA).