Due feti in una placenta, "raro" parto gemellare a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 17 AGO - Sono nate alla 33esima settimana con una gravidanza gemellare monocoriale monoamniotica, una circostanza "rarissima" in cui due feti condividono lo stesso sacco e la stessa placenta. Le due gemelline sono venute al mondo con parto cesareo lo scorso 3 agosto nel policlinico di Foggia, nella clinica di Ginecologia diretta dal professor Luigi Nappi. Le piccole stanno bene e pesano rispettivamente 1 chilo e 600 grammi e 1 chilo e 500 grammi. Tra qualche giorno, raggiunto il peso adeguato, potranno lasciare l'ospedale e tornare a casa.

Attualmente sono ricoverate nella terapia intensiva neonatale diretta da Gianfranco Maffei. "L'evento - evidenzia il policlinico in una nota - può essere considerato straordinario perché tali gravidanze gemellari sono rarissime, in quanto hanno una incidenza dell'0,08% rispetto alle gravidanze totali, sia singole che multiple". La gravidanza è stata seguita sin dalla 12esima settimana nell'ambulatorio di diagnosi prenatale e medicina materno fetale universitaria del policlinico. (ANSA).