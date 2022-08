Droga: fermato su A16 con oltre 2 kg di cocaina purissima

(ANSA) - BARI, 13 AGO - Bloccato sull'A16 Napoli-Canosa con due kg e 200 di cocaina purissima. L'uomo, un 31enne residente a Foggia, è stato fermato per un controllo di routine dai militari della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) nel tratto autostradale tra Lacedonia e Vallata. I segnali di nervosismo del conducente hanno insospettito la pattuglia che ha deciso di ispezionare l'auto nella quale occultati sotto i sedili hanno scoperto due panetti di cocaina dai quali sarebbero state ricavate dieci mila dosi per un valore di 800 mila euro.

La Procura di Avellino ha disposto anche una serie di perquisizioni presso abitazioni di Foggia che sono nella disponibilità dell'indagato, svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza del capoluogo pugliese e con l'intervento di unità cinofile antidroga. (ANSA).