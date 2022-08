Bus investe un pedone a Bari, l'anziano è morto poco dopo in ospedale

Un uomo di 87 anni (non una donna come appreso in un primo momento) è morto questa mattina a Bari dopo essere stato investito da un bus. L'anziano stava attraversando la strada quando, subito dopo la curva ad angolo tra via Capruzzi e viale Ennio, l'autobus l'ha travolta. E' stato soccorso dal 118 e portato al vicino Policlinico in condizioni gravissime e lì, poco dopo, è deceduto a causa dei numerosi traumi causati dall'investimento. L'autista del bus, sotto choc, è stato portato all'ospedale Mater Dei. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati agli agenti della Polizia locale.

Sarà accertata attraverso i rilievi sul bus, posto sotto sequestro, quelli in strada sul luogo dell'incidente, le testimonianze di eventuali testimoni e immagini di telecamere la dinamica dell'investimento mortale che questa mattina, in una zona centrale di Bari, ha causato il decesso di un pedone 87enne.

L'anziano è stato travolto da un bus, che in quel momento non era in servizio, mentre attraversava la strada subito dopo una curva. L'indagine della Polizia locale è coordinata dal pm di turno Alessandro Donato Pesce, il quale nelle prossime ore aprirà formalmente un fascicolo per omicidio colposo e valuterà - all'esito dei primi accertamenti - se disporre l'autopsia e ulteriori verifiche tecniche.