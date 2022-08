Bimbo di 11 anni investito a Roma, stabile ma prognosi riservata

Resta riservata la prognosi per il bambino di 11 anni investito ieri a Roma da un Suv e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Bambino Gesù, nella Capitale.

Le sue condizioni sono stabili. Durante l'incidente il piccolo, poi soccorso in codice rosso, avrebbe sbattuto violentemente la testa. L'incidente è avvenuto in via del Torraccio di Torrenova, alla periferia della capitale. L'autista del suv ha riportato ferite lievi.