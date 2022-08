Turiste violentate a Bari: Decaro, crimine 'schifoso'

(ANSA) - BARI, 09 AGO - "L'episodio di violenza che questa notte ha visto coinvolte due ragazze francesi ci lascia sgomenti. Non si può tollerare che accadano episodi di questo tipo. La violenza perpetrata in danno di queste due giovani donne va condannata con fermezza e determinazione, non solo sul piano giudiziario ma anche sul piano sociale". Lo dichiara in una nota il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, definendo un "gesto criminale schifoso" la presunta violenza sessuale commessa ieri sera da un giovane barese che è già stato identificato e bloccato, ai danni di due turiste francesi, una 17enne e una 18enne. (ANSA).