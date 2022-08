'Libri nel borgo antico', ospite il premio Strega Mario Desiati

(ANSA) - BARI, 04 AGO - Ci sarà anche Mario Desiati, premio 'Strega 2022' tra gli ospiti della 13esima edizione del festival letterario 'Libri nel borgo antico' in programma a Bisceglie (Bat) dal 25 al 31 agosto 2022. La kermesse, organizzata dall'associazione 'Borgo Antico', si svolgerà in sei piazze (largo Castello, piazza Duomo, largo piazzetta, piazza Tre Santi, Via Nazario Sauro, Vecchie Segherie Mastrototaro) con la partecipazione di 140 autori.

Il 25 agosto è in programma lo spettacolo inaugurale dell'attore e regista Gianluigi Belsito, dal titolo "Dedicato a don Pasquale, il santo dei biscegliesi", Dal 26 agosto la presentazione dei libri. Tra gli ospiti della prima serata Simonetta Agnello Hornby e Vittorio Sgarbi. Sabato 27 ci saranno, invece, Jacopo De Michelis, Cristian Mannu e Manuela Fingerle per il 'Premio Megamark' introdotto da Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, e poi tra gli altri Francesca Cavallo con Nichi Vendola e Marcello Veneziani. Sabato 28 agosto la partecipazione di Mario Desiati.

Confermata anche per questa tredicesima edizione la sezione dedicata ai bambini: il 'Borgo dei Piccoli', nell'atrio del Castello Normanno di Bisceglie.

Il 29 agosto ci sarà la presentazione-concerto di Iva Zanicchi.

A chiudere l'evento sarà il 31 agosto la 'Cena en Blanc' sul porto di Bisceglie.

"Libri nel Borgo Antico è più di un Festival - ha detto Sergio Silvestris, presidente dell'associazione - è una grande festa popolare della cultura e della lettura, che esplode durante l'ultimo fine settimana di agosto, ma che è il frutto di un lavoro durato l'intero anno". (ANSA).