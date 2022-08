Nel pronto soccorso di Taranto aggredita tecnico radiologia

(ANSA) - TARANTO, 02 AGO - Nel pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto ieri sera è stata aggredita un tecnico di radiologia da parenti e amici di un paziente. Lo si apprende da fonti sindacali. "Ora basta", scrive in una nota il presidente dell'Ordine delle Professioni infermieristiche (Opi) della provincia di Taranto, Pierpaolo Volpe. "Pretendiamo - aggiunge - delle risposte concrete: quali tutele per il personale sanitario? Non è più il tempo delle attese, esigiamo interventi immediati".

L'Opi chiederà "l'apertura - annuncia Volpe - di un tavolo permanente presso la Prefettura di Taranto. Tutti gli interventi fino ad ora messi in campo sono falliti, considerando che da una prima ricostruzione sembrerebbe che un gruppo di parenti e amici, impropriamente presenti al Pronto Soccorso di Taranto, abbiano aggredito, strattonandolo, un operatore sanitario". Come è possibile, si chiede Volpe, "l'accesso di un gruppo di persone al pronto soccorso soprattutto in piena emergenza e recrudescenza dell'infezione da Sars-Cov-2? Questa è solo una delle domande che poniamo alla Asl Taranto". (ANSA).