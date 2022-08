Incendi: nel Leccese in fumo oltre 20 ettari di bosco

(ANSA) - LECCE, 01 AGO - Un incendio di vaste proporzioni, per oltre 20 ettari, è divampato da questa mattina ed è ancora in corso, ad Otranto, nel Leccese a nord della 'Baia del turchese'. Le fiamme sono alimentate dal forte vento che soffia nella zona. Fino a questo momento - come comunicato ad Arif - ci sono stati 20 lanci dei velivoli anti-incendio Fire Boss da Grottaglie, ed è previsto anche l'arrivo di un canadair da Ciampino.

A fuoco ci sarebbero aree di bosco, uliveto, e canneto e sono impegnate da terra 30 unità anti incendio boschivo, tra personale Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione Civile e volontari. Arif precisa poi che le "linee elettriche attive" dovranno "essere staccate dall'energia". La sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica si renderà necessaria per mettere in sicurezza la zona "con i lanci dall'alto" utilizzati per domare le fiamme. (ANSA).