'Ti mangio il cuore', film d'esordio di Elodie a Venezia

(ANSA) - BARI, 26 LUG - Otto settimane di riprese tra le province di Foggia e della Bat, ed ora l'approdo alla 79/a edizione della 'Mostra del cinema' di Venezia. Il film "Ti mangio il cuore" del regista pugliese Pippo Mezzapesa sarà in concorso nella sezione 'Orizzonti' per la rassegna internazionale di cinema che si terrà da 31 agosto al 10 settembre.

Il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema ed è stato realizzato con il contributo dell'Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Accanto ai protagonisti Elodie, al suo esordio cinematografico, e Francesco Patané nel cast ci saranno anche Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido e Brenno Placido.

Tratto dall'omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, "Ti mangio il cuore" è un gangster movie e una grande, tragica storia d'amore, con la sceneggiatura firmata da Antonella Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. La fotografia è di Michele D'Attanasio, la scenografia di Daniele Frabetti, i costumi di Ursula Patzak, il montaggio di Vincenzo Soprano e musiche di Teho Teardo.

Il film è stato girato in Puglia tra Ascoli Satriano, Castelluccio Dei Sauri, Margherita Di Savoia, Foggia, Carpino, Manfredonia, Vieste, Cagnano Varano e Barletta, e sarà nelle sale cinematografiche dal 22 settembre. (ANSA).