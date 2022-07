Covid: in Puglia un morto e 3.480 positivi, il 20% dei test

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Sono 3.480 i nuovi casi di infezione da coronavorus registrati nelle ultime ore in Puglia su 17.311 test giornalieri, con un tasso di positività del 20%. Una person< è morta. Attualmente sono 71.977 i positivi, 474 i ricoverati in area non critica, 17 in terapia intensiva. Questa la suddiviosne dei nuovi casi per provincia: Bari 1.024; Bat 301; Brindisi 364; Foggia 385; Lecce 687; Taranto 600. I residenti fuori regione sono 101, quelle di province in definizione 18. (ANSA).