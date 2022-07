Salute:nuove apparecchiature innovative in ambulatori Puglia

(ANSA) - BARI, 22 LUG - Mammografi e sistemi radiologici all'avanguardia: sono le ultime innovative apparecchiature installate nel Presidio Territoriale di Assistenza di Gioia del Colle e nel Poliambulatorio di Casamassima della Asl di Bari. A Gioia del Colle il nuovo tavolo radiologico telecomandato garantisce immagini di eccellente qualità con dosi di irradiazione ridotte e una notevole facilità di accesso per i pazienti, anche anziani e con difficoltà di movimento, grazie ad un piano elevabile da 47 a 100 cm. L'apparecchiatura è concepita per effettuare procedure di radiografia generale, fluoroscopia e angiografia in diversi campi: gastroenterologia, apparato scheletrico, torace e polmoni, urologia, ginecologia e pediatria. A Casamassima taglio del nastro per il nuovo tavolo radiografico dotato di un braccio mobile e orientabile, e per il mammografo digitale 3D di ultima generazione, che rappresenta un notevole passo avanti per le indagini senologiche e lo screening per la prevenzione del cancro alla mammella. La funzionalità della mammografia 3D integrata fornisce un quadro estremamente nitido e dettagliato per il rilevamento e la diagnosi del carcinoma mammario con una vista 3D ottenuta con la stessa dose dell'acquisizione 2D standard, quindi con un minore impatto sulla paziente e una maggiore qualità dell'immagine radiografica. "Sono apparecchiature sanitarie importantissime, perché la diagnosi precoce del tumore del seno può salvare molte vite - ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano - , quindi rivolgo un appello a tutte le donne che ricevono le convocazioni da parte della Asl a non trascurarle e a recarsi presso gli ambulatori per fare l'esame: se c'è qualcosa che non va, prima lo sappiamo e più in fretta e più facilmente riusciamo a farle guarire". (ANSA).