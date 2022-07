Emiliano incontra console Albania, 'cultura unisce popoli'

(ANSA) - BARI, 21 LUG - "Per la Puglia, l'Albania è uno dei Paesi più interessanti dal punto di vista culturale, economico, sociale per cui vale la pena investire con idee e programmi". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione dell'incontro con il console generale della Repubblica di Albania a Bari, Arjan Vasjari. Il presidente, a conclusione dell'incontro, ha proposto al console Arjan Vasjari la definizione di un protocollo d'intesa che possa porre le basi per sviluppare progetti comuni in diversi settori. "Il rapporto tra Puglia e Albania - ha detto ancora Emiliano - è di amicizia profonda e sincera, così come quello che mi lega al premier albanese Edi Rama. Questo conferisce ulteriore forza e valore a progetti e azioni comuni". Secondo il presidente l'incontro con il console "è stato un momento di confronto molto significativo che ha nuovamente sancito la volontà comune di collaborare e investire insieme in ambiti importanti, come quello sanitario, della ricerca, del sistema universitario e anche culturale, legato al cinema, per esempio. Sono convinto, e su questo c'è piena intesa con il presidente Edi Rama, che la formazione e la cultura siano due leve fondamentali di sviluppo per un Paese ma anche, e soprattutto, ponti straordinari che uniscono e fanno crescere i popoli". (ANSA).