Aeroporti Puglia: chiude in attivo bilancio 2021 di Adp

(ANSA) - BARI, 15 LUG - Ritorna in sostanziale pareggio il bilancio di Aeroporti di Puglia nel 2021, dopo la perdita di quasi 19 milioni di euro registrata nel 2020, anno dell'inizio della pandemia Covid e delle chiusure per lunghi periodi. Lo comunica Adp. L'esercizio al 31 dicembre 2021 si è chiuso con un utile di 47mila euro e un patrimonio netto di 57,01 milioni. I ricavi delle vendite e delle prestazioni pari e 53.396 mila euro registrano un incremento del 66,8% rispetto ai ricavi realizzati durante lo stesso periodo dell'anno precedente. "Per tutto il settore Trasporto aereo - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - l'esercizio 2021 ha risentito del protrarsi della pandemia da Covid-19. La Rete aeroportuale pugliese ha fatto registrare un risultato migliore del dato nazionale (-37,7% sul dato 2019, rispetto al -58,2% nazionale), tenuto conto dell'efficacia delle misure reattive attivate anche in termini commerciali e di efficientamento del sistema e grazie al corposo ampliamento del network di rotte e all'accresciuta appetibilità della Puglia come meta turistica.

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro serio, costante e quotidiano del management e soprattutto dei lavoratori, nonché alle organizzazioni sindacali (ANSA).