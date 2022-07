Minacce a presidente U.S. Lecce: Minerva, episodio grave

(ANSA) - LECCE, 12 LUG - "A nome mio personale e di tutta la Provincia di Lecce esprimo a Saverio Sticchi Damiani vicinanza e solidarietà per l'ignobile episodio che lo ha visto coinvolto, del quale ancora non si riesce a capire la ragione, ma che, senza ombra di dubbio, è di assoluta gravità". E' quanto ha dichiarato in una nota il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva, in seguito alle intimidazioni subite dal professionista salentino.

"Atti - prosegue - e messaggi intimidatori contro chi quotidianamente opera nel e per il rispetto della legalità, proprio come Saverio, sono da condannare in maniera forte e decisa: chi agisce in maniera cosi squallida intorbidisce la sua coscienza, ma rafforza quella di chi subisce". "Siamo fiduciosi - conclude - che presto sarà fatto luce su questa brutta pagina di cronaca". (ANSA).