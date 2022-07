Libri: a Manduria si presenta "Primitivo - vino dei due mondi"

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Ripercorrere, nel tempo e nello spazio, le dinamiche di un vino, Doc dal 1974, che negli ultimi trent'anni si è guadagnato un posto di rilievo nelle produzioni enologiche mondiali: è l'obiettivo che si è posto il libro "Primitivo - Il vino dei due mondi" (Kellermann Editore), scritto da due emeriti studiosi di viticoltura di fama internazionale come i professori Antonio Calò e Angelo Costacurta, rispettivamente presidente e membro del Consiglio dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino. Il volume sarà presentato dagli autori alle 19 di oggi nell'azienda Agricola Felline di Manduria (Taranto).

Com'è noto culla il successo del Primitivo è indubbiamente partito da Manduria ma nonostante la sua popolarità e la recente diffusione commerciale che lo ha fatto assurgere ad emblema della Puglia nel mondo, pochi conoscono la storia, le origini, le vicende che lo hanno condotto ad insediarsi in due continenti diversi: Europa e America.

Si tratta di un volume che arricchisce il patrimonio culturale rappresentato dalla viticoltura regionale offrendo non solo dettagli tecnici e scientifici, ma anche testimonianze storiche di sensibilità politiche e amministrative tese al monitoraggio delle quantità e all'innalzamento delle qualità dei vini da ottenersi. Temi di straordinaria attualità tra gli addetti ai lavori, chiamati responsabilmente a voler definire quale debba essere il futuro della risorsa "Primitivo". (ANSA).