Giochi Mediterraneo: a Taranto bandiera con i tre cerchi

(ANSA) - TARANTO, 08 LUG - Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha presentato alla città in una cerimonia che si è svolta nel Salone degli Specchi del Municipio, il vessillo dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nel capoluogo ionico nel 2026. Si tratta della bandiera a tre cerchi, consegnata nelle mani del primo cittadino a Orano, in Algeria, dove si è svolta la XIX edizione della manifestazione. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, i campioni sportivi tarantini Benedetta Pilato (medaglia d'oro nei 100 Rana nei mondiali di Budapest) e Luca Serio (medaglia d'oro proprio ai recenti Giochi del Mediterraneo nella staffetta 4 per 100 stile libero).

"Nessuno pensi - ha detto il sindaco Melucci - che questa manifestazione sia un fatto solo di sport. In realtà è qualcosa di molto più importante che sta avvenendo in questa città.

Apriamo una grande stagione di rigenerazione urbana e di sviluppo dell'impiantistica sportiva. E' un momento di riposizionamento dell'immagine della città". "Non so - ha osservato ancora Melucci - come trasferire quanto spazio, quanto interesse e quanto calore ha avuto Taranto durante i Giochi del Mediterraneo in Algeria. C'è grande attenzione a questo percorso, che non sarebbe mai stato possibile senza l'intervento della Regione Puglia e del presidente Michele Emiliano. Vincere una candidatura così complessa è possibile solo grazie a una grande sinergia istituzionale a tutti i livelli". (ANSA).