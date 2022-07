Incendi: fiamme in parco urbano Taranto a ridosso mar Piccolo

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Un incendio esteso su un'area di circa cinque ettari è divampato nel primo pomeriggio a Taranto, in zona Mar Piccolo, all'interno del parco urbano della Pineta Cimino. Sul posto stanno operando dieci squadre Arif, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, e venti unità antincendio di vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. Ancora in corso, ma sotto controllo, l'incendio divampato all'alba di martedì a Minervino Murge (BAT), dove sono stati distrutti oltre 60 ettari di territorio boschivo. Ad Ascoli Satriano, nel Foggiano, dove le fiamme era arrivate a ridosso del centro abitato, sono cominciate le operazioni di bonifica. La superficie bruciata è stimata in circa 45 ettari. (ANSA).