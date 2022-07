Beach Volley, a Lecce sfida tra campioni con 'Pro Tour Features'

(ANSA) - BARI, 02 LUG - Dal 7 al 10 luglio fa tappa a Lecce il Beach Pro Tour Futures, il circuito mondiale di beach volley, nella marina di San Cataldo (Lecce). La tappa è stata presentata a Palazzo Carafa dal sindaco Carlo Salvemini e dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Si è collegato da remoto il coordinatore tecnico delle squadre nazionali di Beach Volley, il salentino Luigi Dell'Anna.

Promosso in Europa dalla European Volleyball Confederation, il circuito prevede la partecipazione dei migliori atleti in base alla propria posizione nel ranking mondiale, che si sfideranno in ogni tappa per quattro giorni di gare maschili e femminili. Tra le tappe Futures in programma quest'anno, una si terrà a Lecce.

A San Cataldo saranno presenti quasi 200 atleti provenienti da diverse parti del mondo (come Argentina, Australia, Cile, Finlandia, Israele, Turchia, Canada, Polnia, Lituania, Ucraina) tra coppie suddivise fra quelle già iscritte al main draw (il tabellone principale), quelle ammesse alle qualifiche e le coppie di riserva. Fra le coppie di punta in arrivo quella formata dalle italiane Menegatti e Gottardi, ma anche, fra gli uomini, Windish e Dal Corso e Marchetto e Viscovich, coppie attive nel settore nazionali di Beach Volley; e poi Alfieri-Sacripanti e Abbiati-Andreatta, coppie esperte del panorama italiano internazionale.

"Appuntamenti come il circuito mondiale di Beach Volley - dichiara Salvemini - sono un classico esempio di turismo sportivo perché c'è un'attività di fortissima promozione del territorio con arrivi e presenze da tutto il mondo". "Lecce città di mare - afferma Emiliano - con le sue bellissime spiagge, anche attraverso il Beach Volley e la sua organizzazione sportiva. La pallavolo italiana è molto pugliese e molto salentina". (ANSA).