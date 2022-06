Cis: Emiliano, finanziamenti importanti per Brindisi e Lecce

(ANSA) - BRINDISI, 28 GIU - "Sono somme importanti che unite a quelle del Pnrr, ed a quelle del Fsc, fondi nazionali ed ordinari che la Ministra sta difendendo con le unghie e con i denti, potranno dare alla Puglia un grande vantaggio". E' quanto ha dichiarato il presidente della regione, Michele Emiliano, intervenuto a Brindisi, insieme alla Ministra del sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna, per la firma del Cis Brindisi-Lecce Costa Adriatica. Per le due province sono stati finanziati progetti per 184 milioni di euro.

"Somme importanti per Lecce ed in particolare per Brindisi che ha bisogno di importanti interventi sotto l'aspetto urbanistico, industriale, sanitario. La Puglia, che ha una grande capacità di spesa - conclude Emiliano - è la regione che spende meglio i fondi supplementari". (ANSA).