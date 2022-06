Mare sicuro,in Puglia la Guardia costiera pattuglia le coste

(ANSA) - BARI, 25 GIU - Fino al 18 settembre 184 uomini e donne, 29 mezzi navali e 26 mezzi terrestri della Guardia Costiera saranno dislocati lungo le coste pugliesi, da Manfredonia a Gallipoli, pronti a intervenire in caso di emergenze in mare. E' il piano messo a punto nell'ambito dell'operazione 'Mare Sicuro' 2022 della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, finalizzato a garantire durante l'estate sicurezza e supporto a bagnanti, diportisti e subacquei. "Il mare e le coste hanno un respiro lungo, invernale, ed uno breve ed intenso, estivo: le donne e gli uomini della Guardia Costiera danno la possibilità ai cittadini di vivere questo respiro breve nella maniera più serena e sicura possibile - ha dichiarato il contrammiraglio Vincenzo Leone, comandante regionale della Guardia Costiera - . Questo è un anno di ripresa, sappiamo che la Puglia sarà una meta molto ambita e speriamo che i cittadini vivano il mare in maniera serena, educata e ci aiutano per farli stare in sicurezza per godere di questa splendida risorsa che è il mare. Noi - ha concluso il contrammiraglio Leone - ci impegneremo per la tutela anche ambientale del mare, affinché nessuno abbia comportamenti scorretti o pericolosi nelle aree più densamente interessate dalla balneazione". (ANSA).