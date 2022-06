Violenza sessuale: caso Haggis, incidente probatorio il 29/6

(ANSA) - BARI, 24 GIU - Si celebrerà il 29 giugno alle 15 davanti alla gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli l'incidente probatorio nell'ambito dell'indagine sulle presunte violenze sessuali commesse dal regista e sceneggiatore canadese premio Oscar Paul Haggis nei confronti di una 28enne inglese.

Haggis è agli arresti domiciliari da domenica 19 giugno. Stando al racconto della presunta vittima, per il momento reso solo agli agenti della Polizia di Brindisi davanti ai quali ha formalizzato la denuncia, il regista 69enne avrebbe abusato di lei per tre giorni, dal 12 al 15 giugno, in un b&b di Ostuni dove l'uomo alloggiava da alcuni giorni perché nella 'Città Bianca' avrebbe dovuto partecipare a un festival di cinema.

Haggis, assistito dal penalista barese Michele Laforgia, si è sempre dichiarato innocente. Contestualmente alla esecuzione del fermo (poi non convalidato dalla gip la quale tuttavia ha applicato la misura cautelare), la Procura di Brindisi aveva chiesto un incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni della 28enne, che nelle scorse ore ha lasciato la comunità protetta in cui si trovava in Puglia. Oggi è stata notificata la fissazione dell'udienza. (ANSA).