Cucciolo di gatto cade in pozzo di 10 metri, salvato da Vvf

(ANSA) - ORIA, 22 GIU - Il lamento, la paura, e poi il salvataggio dei Vigili del fuoco: incidente a lieto fine questa mattina per un cucciolo di gatto caduto in un pozzo che si trova in un terreno privato nelle campagne di Oria (Brindisi).

ll recupero del felino è stato possibile grazie all'intervento della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Brindisi dei Vigili del fuoco, con un operatore che si è calato nel pozzo, profondo circa 10 metri, portando in salvo il cucciolo. L'animale, infreddolito e spaventato, è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario. Sul posto anche il personale dei Vigili del fuoco di Francavilla Fontana (Brindisi) che hanno supportato tutte le attività necessarie per l'intervento. (ANSA).