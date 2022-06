Esplosione in bar stazione servizio nel Foggiano,crolla muro

(ANSA) - FOGGIA, 19 GIU - Una esplosione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha distrutto la scorsa notte il bar 'Il Cacciatore', nell'area di una stazione di servizio in località Mezzana, tra San Nicandro Garganico e Apricena, nel Foggiano. La deflazione - a quanto si apprende - è stata potentissima e ha causato molti danni alla struttura, facendo crollare una parete del locale e mandando in frantumi anche gli arredi interni. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e i Carabinieri che stanno indagando sulla causa dell'esplosione. Al momento non è esclusa alcuna pista, tra cui quella che si tratti di una intimidazione. Un aiuto alle indagini potrà giungere dai filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella struttura.

