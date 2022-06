Concerto Vasco Rossi a Bari, sindaco vieta spray urticanti

(ANSA) - BARI, 18 GIU - In occasione del concerto di Vasco Rossi in programma nello stadio San Nicola di Bari il prossimo 22 giugno, il sindaco Antonio Decaro ha firmato un'ordinanza con la quale vieta per 24 ore, entro il raggio di 500 metri dallo stadio e all'interno della struttura, la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica munite di tappo, ma anche il possesso di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti.

"Data la popolarità dell'artista in questione - si legge nell'ordinanza che sarà in vigore dalle 6 del 22 alle 6 del 23 giugno - , è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di fans" che "può aumentare il rischio di consumo smodato di alcool da cui potrebbero discendere comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone derivanti dall'uso improprio dei contenitori dei liquidi". "Nell'euforia collettiva - ritiene il sindaco - le lattine di alluminio nonché le bevande in contenitori di vetro e/o plastica con tappo potrebbero determinare episodi di uso improprio e dispersione degli stessi nelle aree interne ed esterne allo stadio nonché costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone", come "l'uso improprio dello spray al peperoncino può causare fenomeni di panico forieri di lesione per l'integrità fisica dei partecipanti all'evento e non solo". (ANSA).