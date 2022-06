Festival libro, Tronchetti "Cultura può far crescere Paese"

(ANSA) - BARI, 06 GIU - "La cultura può dare un contributo fondamentale alla crescita del Paese".

E' quanto ha dichiarato il vicepresidente esecutivo e Ad di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenendo questa mattina in video collegamento con Bari alla presentazione della 21 esima edizione del festival 'Il libro possibile. Pirelli è per il quinto anno consecutivo main sponsor del festival e lo stesso Tronchetti Provera sarà ospite della rassegna a Polignano a Mare (Bari) il prossimo 7 luglio.

"Da cinque anni partecipiamo con orgoglio ed uno spirito particolare all'evento, perché l'incontro tra il mondo dell'impresa e della cultura - ha detto - è un elemento fondamentale per poter garantire uno sviluppo armonioso della società". "Si tratta di un'iniziativa che dimostra anche la crescita del territorio pugliese. Avendo avuto l'opportunità di frequentare questa regione sempre di più grazie al festiva di Polignano, abbiamo deciso - continua - di realizzare anche un centro di 'Digital solution' a Bari, città che ha università di altissimo livello, e dove prevediamo 50 assunzioni. Abbiamo inoltre trovato una disponibilità ed un entusiasmo dei giovani a fare cose che arricchiscono la loro regione, in cui amano stare.

Ritengo che la manifestazione di Polignano rappresenti la vivacità ed il dinamismo della Puglia".

"Ci troviamo in un dei momenti più difficili del dopo-guerra ed è una grande occasione di ripensare al nostro modello di crescita regione per regione. Impresa, formazione e cultura sono tre leve fondamentali per garantire la crescita e lo sviluppo di qualsiasi territorio. Quanto realizzato in Puglia - conclude - è un esempio virtuoso a cui guardare con fiducia". (ANSA).