Ciclismo: Vincenzo Nibali in gara in Puglia il 26/6

(ANSA) - BARI, 06 GIU - Vincenzo Nibali, due volte vincitore del Giro d'Italia, vincitore del Tour de France e della Vuelta di Spagna, parteciperà al campionato italiano di ciclismo su strada domenica 26 giugno. La gara partirà da Castellaneta, in provincia di Taranto, per arrivare ad Alberobello, in provincia di Bari. Nell'evento sportivo nazionale gareggeranno circa 150 professionisti tra cui Nibali che, un mese fa, ha annunciato il suo ritiro dalle corse al termine della stagione.

"Diamo il benvenuto al grande Vincenzo Nibali che ringraziamo per le belle parole che ha riservato alla Puglia", dice il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport, Raffaele Piemontese. (ANSA).