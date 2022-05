Internet: Boccia, bene comune puntando su sanità e cybersecurity

(ANSA) - BARI, 30 MAG - "Siamo entrati in una fase della società digitale in cui bisogna iniziare a pensare che le reti siano importanti come ogni bene comune. La connessione deve essere garantita a tutti. Dentro questa cornice, quest'anno Digithon dedicherà focus a sanità, dopo i due anni di pandemia nei quali è cresciuta la consapevolezza che aumentare i livello di prevenzione e controllo, anche attraverso le tecnologie, salva vite, e a cybersecurity, dopo gli attacchi anche di queste ore di hacker russi che hanno fatto scattare l'allerta massima per le nostre agenzie di sicurezza". Così il deputato del Pd ed economista Francesco Boccia ha presentato oggi la settima edizione di Digithon, di cui è fondatore, la maratona digitale dedicata alle startup innovative. Digithon torna in presenza, dopo due anni da remoto per la pandemia, dal 7 al 10 luglio nelle Vecchie Segherie di Bisceglie. Oltre alla competizione, tornano anche i grandi eventi in piazza aperti al pubblico, per approfondire con i protagonisti del mondo delle istituzioni, della cultura e delle imprese italiane e internazionali, i temi legati al mondo del digitale. Tra i primi nomi annunciati, il ministro della Salute Roberto Speranza, l'infettivologo Matteo Bassetti e la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti. Per partecipare a Digithon basta registrarsi gratuitamente sul portale digithon.it entro la mezzanotte del 10 giugno. Cento startup saranno ammesse alla valutazione del comitato scientifico che selezionerà i migliori per la fase finale. Il primo premio, un assegno di 10.000 euro, è offerto da Confindustria Bari e BAT e complessivamente i premi in palio ammontano a oltre 50.000 euro. "E' una grande occasione di incontro tra giovani ricercatori e startupper con il mondo delle imprese locali e nazionali - commenta Sergio Fontana, presidente Confindustria Bari-BAT - e sono felicissimo che questa iniziativa parta dal Sud". (ANSA).