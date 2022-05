Pensioni: Barbagallo, 200 euro Draghi diventino strutturali

(ANSA) - BARI, 25 MAG - "Draghi finalmente ha fatto una cosa giusta, parziale ma giusta, di dare i 200 euro anche ai pensionati, cosa che non aveva fatto neanche Renzi che aveva negato gli 80 euro ai pensionati". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo, intervenendo al decimo congresso della Uil Pensionati Puglia dal titolo "Equità sociale e generazioni solidali: passato, presente, futuro". "Io spero - ha detto Barbagallo - che tutto ciò che è provvisorio nel nostro Paese diventi stabile, che i 200 euro diventino strutturali e non episodici, perché una pensione di 2 milioni di lire era una signora pensione, una pensione di meno di mille euro è una pensione che per chi ha un mutuo, un affitto, per chi fa da ammortizzatore sociale per la famiglia, non basta". (ANSA).