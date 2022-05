Pnrr: Carfagna, faremo del Sud piattaforma logistica

(ANSA) - BARI, 24 MAG - "Abbiamo riattivato le Zes, le abbiamo rese finalmente operative. Furono istituite nel 2017, poi sono state un po' dimenticate. Le abbiamo inserite nel Pnrr e investito 630 milioni per l'infrastrutturazione e abbiamo introdotto il regime di autorizzazione unica per garantire semplificazioni amministrative straordinarie. Abbiamo anche aumentato le agevolazioni fiscali, il credito d'imposta passa da 50 a 100 milioni di euro. Faremo del Sud una piattaforma logistica": lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, intervenendo in collegamento al convegno organizzato da Confcommercio su "Pnrr e il Mezzogiorno che verrà". (ANSA).