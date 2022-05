Rimorchiatore affondato:in porto Bari pontone con superstiti

(ANSA) - BARI, 20 MAG - Il pontone AD3, trainato dal rimorchiatore Paul, è arrivato nel porto di Bari dove sta attraccando alla banchina 31. Il mezzo è partito ieri pomeriggio dalla zona in cui è affondato il suo precedente rimorchiatore, il Franco P., a circa 50 miglia dalla costa pugliese. A bordo del pontone ci sono 11 marinai, unici testimoni oculari del naufragio, che appena sbarcati saranno ascoltati negli uffici della Capitaneria di Porto di Bari su delega della Procura di Bari che sulla vicenda ha aperto un fascicolo per naufragio e omicidio colposo plurimo. Nell'affondamento, infatti, sono morti tre componenti dell'equipaggio e altri due sono ancora dispersi, mentre l'unico superstite al momento risulta essere il comandante, ricoverato in ospedale a Bari. (ANSA).