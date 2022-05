Covid: in Puglia nuovi casi in netta diminuzione (-15,9%)

(ANSA) - BARI, 05 MAG - Dal 27 aprile al 3 maggio scorso, in Puglia "si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (2.547 rispetto ai 2.675 della settimana precedente)" e "si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-15,9%)" sempre rispetto al periodo 20-26 aprile scorso. Sono questi alcuni dei dati più significativi diffusi dalla Fondazione Gimbe, dopo l'elaborazione dei dati raccolti durante il monitoraggio sull'andamento della pandemia. "Sopra media nazionale - è scritto in una nota - i posti letto in area medica (18,5%), mentre sono sotto soglia quelli in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti covid-19". (ANSA).