1 maggio: Taranto; Riondino, meritiamo una festa bellissima

(ANSA) - TARANTO, 01 MAG - "Dopo due anni chiusi in casa ci meritiamo una bellissima festa dei lavoratori, qui è il posto ideale. Taranto vuole fare la differenza nei contenuti. Noi, accanto a una offerta artistica importante, presentiamo anche un'offerta di contenuti necessari. Oltre alla vertenza Taranto ce ne sono tante altre e sono tantissime le voci che hanno bisogno di un microfono. Noi mettiamo a disposizione il nostro".

Lo ha detto Michele Riondino, che cura la direzione artistica dell'evento insieme ad Antonio Diodato e Roy Paci, aprendo a Taranto il concerto dell'Uno Maggio Libero e Pensante, organizzato dall'omonimo comitato di cittadini e lavoratori. "Il capoluogo ionico - ha osservato Riondino - non è contro l'industria, ma le macchine degli italiani non dovrebbero essere costruite sulla pelle dei tarantini, abbiamo già dato". Sono già tantissime le persone che hanno raggiunto il parco archeologico delle mura greche per assistere alla manifestazione, la cui prima edizione risale al 2013. (ANSA).