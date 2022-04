Calcio:Bari vincitore torneo premiato con coppa Lega Pro

(ANSA) - BARI, 24 APR - Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha premiato, insieme al patron biancorosso Luigi De Laurentiis, il Bari con la coppa riservata al club vincitore del girone C nonché promosso direttamente in serie B.

La cerimonia è stata preceduta dall'esibizione della cantante Gaia Gentile che ha intonato "We are the champions". Ghirelli, già ex ad del Bari, è stato fischiato dalla tifoseria biancorossa (per polemiche legate alle scorse stagioni), sono stati invece acclamati il sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente del club biancorosso Luigi De Laurentiis. I giocatori del Bari hanno raggiunto il palco sfilando su un tappeto rosso tra gli applausi di giovanissime tifose.

Luis De Laurentiis, emozionatissimo, ha salutato così lo stadio: "Voi tifosi siete un orgoglio per noi e l'Italia che ci guarda.

Quattro anni fa il sindaco Decaro ci aveva consegnato titolo sportivo e sono orgoglioso di aver mantenuto la promessa di riportare il Bari dove merita, in serie B. Ringrazio l'allenatore Mignani, il ds Polito e i nostri giocatori, veri guerrieri". Il sindaco Decaro ha elogiato squadra e tifoseria.

"Nessun discorso istituzionale, qui prevale l'anima del tifoso, come nella trasferta di Latina. Dico grazie a nome della città e dei tifosi alla squadra, al tecnico e al ds Polito, vera anima del gruppo. Ricordo - ha detto - il gol nella porta sotto la sud di Nicola Citro: quella rete e la festa successiva ci hanno fatto dimenticare la ferita del passato (il riferimento è al derby Bari-Lecce truccato da una combine, ndr). Ora ci godiamo la B ma sogniamo di tornare in A". Il sindaco ha anche intonato il coro cult "presidente portaci in Europa". La squadra in serata, dopo le 22,30, festeggerà nel centro cittadino salutando i tifosi da un bus scoperto. (ANSA).