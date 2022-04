Calcio:Bari,record presenze torneo con Palermo e festa per B

(ANSA) - BARI, 24 APR - Nuovo record stagionale di presenze al San Nicola per l'ultima gara del campionato di Lega pro del Bari (promosso in B) contro il Palermo: sugli spalti dello stadio disegnato da Renzo Piano si sono registrati oggi ben 25.872 spettatori, dato che ha superato il precedente exploit per il derby con l'Andria (24.332 presenze). Il Bari ha così confermato il record di presenze per una gara stagionale della serie C.

All'ingresso delle formazioni in campo la curva nord, la tribuna est e la tribuna ovest hanno dato vita ad una festosa coreografica con venticinquemila bandiere biancorosse mentre è stato esposto lo striscione con la scritta "la nord è il cuore del Bari, noi il cuore della nord", sulle note dell'inno del club "Bari grande amore", cantato da Sabino Bartoli. (ANSA).