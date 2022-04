Calcio: Bari-Palermo, venduti oltre 15mila biglietti

(ANSA) - BARI, 22 APR - Sarà una festa l'ultima gara di campionato del Bari neopromosso in B, al San Nicola con il Palermo: il club ha fatto sapere che sono stati venduti oltre 15mila biglietti, ma il dato è in rapida crescita. Gli ultrà della Nord hanno organizzato una coreografia autofinanziata con la distribuzione di una sciarpa celebrativa con stampato lo slogan "noi vogliamo un grande Bari". Al termine della partita il Bari sarà premiato dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli come vincitore del girone C. Dalle 22,30, invece, la squadra festeggerà nel centro cittadino con un bus scoperto, e riceverà così l'abbraccio della città sportiva. E' previsto anche un giro in città della squadra su un bus.

In settimana il club ha rinnovato l'accordo commerciale con il pastificio pugliese Granoro, il cui logo sarà anche per la prossima stagione sui pantaloncini della divisa ufficiale.

ll tecnico Michele Mignani (confermato per la prossima stagione), infine, ha tenuto l'ultima conferenza stampa accompagnato da tutto lo staff tecnico che lo ha coadiuvato nella stagione (Simone Vergassola, Giorgio D'Urbano, Davide Campofranco, Roberto Maurantonio, Francesco Cosentino ed Emanuele Insalata). (ANSA).