Incidenti stradali:scontro su statale Trulli,un ferito grave

(ANSA) - FASANO, 10 APR - Tre persone sono rimaste ferite, una di loro in modo grave, in uno scontro tra due auto che si è verificato la scorsa notte sulla strada statale 172 "Dei Trulli" all'altezza dell'incrocio tra la Selva di Fasano e il Canale di Pirro. L'incidente si è verificato attorno alle 2.30. Il ferito in condizioni più gravi è un 45enne di Fasano (Brindisi) ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Perrino" di Brindisi. Anche gli altri due sono stati ricoverati al Perrino, ma le loro conduzioni non destano preoccupazione. Il violento scontro si è verificato tra una Fiat Grande Punto ed una Golf Volkswagen. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. (ANSA).