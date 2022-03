Ucraina: professori potranno insegnare in Politecnico Bari

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Il Politecnico di Bari ha riservato a cinque professori ucraini, giunti ieri sera a Grottaglie assieme ad altri 30 profughi, un "bando per "visiting professor" affinché possano continuare a svolgere la loro professione ed essere retribuiti. Il tutto con le rispettive famiglie, ospiti dello stesso Ateneo". Lo annuncia il presidente del Comitato regionale per la Protezione civile pugliese, Maurizio Bruno. "Un gesto di straordinaria civiltà - commenta - che spero sia preso a modello da tante altre Università italiane. Questi nostri fratelli e queste nostre sorelle hanno ora bisogno di normalità, di speranza, di vita, dopo il trauma spaventoso della guerra.

Dopo le bombe, i morti, lo smarrimento. Nostro dovere è essere al loro fianco, accoglierli, farli sentire a casa, nell'attesa che nella loro terra torni presto la pace e i carri armati lascino il terreno. E' tutto quello che possiamo e dobbiamo fare, perché è quello che vorremmo fosse fatto a noi nel caso in cui ci trovassimo nelle loro condizioni". (ANSA).