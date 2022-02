Cade da impalcatura, grave operaio 61enne a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 19 FEB - Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito cadendo stamattina dall'impalcatura di uno stabile che si trova in via Bainsizza a Foggia. L'uomo è stato condotto al policlinico Riuniti di Foggia dove è ricoverato in rianimazione. L'operaio, quando è precipitato, stava lavorando sul ponteggio esterno mobile al quarto piano di uno stabile in ristrutturazione. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso perché in quel momento era l'unico mezzo a disposizione con a bordo un medico-rianimatore. (ANSA).