Si rompe condotta acquedotto a Bari, quartieri senz'acqua

(ANSA) - BARI, 18 FEB - Disagi si sono verificati da ieri sera e sono ancora in corso questa mattina in alcuni quartieri di Bari dove è venuta a mancare l'acqua per diverse ore in seguito alla rottura di una grossa condotta dell'Acquedotto pugliese in corso Benedetto Croce, a ridosso del centro cittadino. I tecnici hanno lavorato tutta la notte ma non sono ancora riusciti a riparare definitivamente il guasto che si è verificato lungo una condotta del diametro di 60 centimetri.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, Acquedotto Pugliese ha eseguito manovre eccezionali che stanno comportando una riduzione della pressione idrica in sei quartieri centrali e semicentrali (Madonnella, Murat -San Nicola, Carrassi, Libertà, San Pasquale e Zona sud di Picone) I tecnici ritengono di potere riparare il guasto entro questa sera. Aqp ha inviato quattro autobotti a supporto dei quartieri in difficoltà, in Largo Ciaia, Chiesa Russa, Piazza Madonnella e Piazza Risorgimento e raccomanda ai residenti di ridurre i consumi limitandoli a quelli prioritari. (ANSA).