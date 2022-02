Covid: in Puglia 4.366 nuovi casi e 11 morti, positività 15,6%

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Oggi in Puglia si sono registrati 4.366 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 27.871 test giornalieri (positività 15,6%). Nel bollettino odierno è indicato un totale di 30 decessi, ma solo 11 sono relativi alle ultime 24 ore, mentre i restanti 19 si riferiscono ai giorni precedenti.

I nuovi casi sono così ripartiti per territorio: in provincia di Bari, 1.173; in provincia di Bat, 322; in provincia di Brindisi, 367; in provincia di Foggia: 804; in provincia di Lecce, 1.112; in provincia di Taranto, 538; residenti fuori regione, 26; persone per cui la provincia è in corso di definizione, 24. Delle 91.232 persone attualmente positive, 723 sono ricoverate in area non critica (ieri 727) e 66 in terapia intensiva (ieri 64) (ANSA).