Abusi in ambulanza: chiesto giudizio immediato per soccorritore

(ANSA) - BARI, 17 FEB - La Procura di Bari ha chiesto il giudizio immediato per Gaetano Notaro, il soccorritore 36enne arrestato il 18 gennaio scorso per violenza sessuale aggravata su una studentessa. L'accusa è aver abusato della ragazza a bordo dell'ambulanza con la quale Notaro, presidente di un'associazione di volontariato, forniva assistenza durante una festa universitaria nel Palaghiaccio di Bari, la notte di Halloween tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi.

L'uomo, ha ricostruito il pm Gaetano De Bari, avrebbe approfittato del fatto che la giovane era ubriaca. Stando alla denuncia della presunta vittima e alle testimonianze degli amici che erano con lei alla festa la sera dei presunti abusi, il 36enne avrebbe anche sedato la studentessa dopo averla soccorsa a bordo del mezzo di emergenza, per poi abusare sessualmente di lei. Interrogato dopo l'esecuzione della misura cautelare, Notaro ha negato la violenza e ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame, che ha però confermato nei giorni scorsi gli arresti domiciliari. (ANSA).